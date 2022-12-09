Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.00.



«Поговорим о матче 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды — Аргентина. Вывеска крутая, но есть ощущение, что по своему наполнению игра крутой не получится. Стоит напомнить, что эти две сборные встречались и ранее на чемпионатах мира. Две последние их очные встречи завершились со счётом 0:0. Это был матч полуфинала чемпионата мира в Бразилии, где Аргентина по пенальти прошла дальше, а также игра в 2006 году в Германии, встреча прошла в групповом раунде, после которого обе сборные вышли в плей-офф. Есть такое подозрение, что и сейчас мы не увидим заслуживающих внимания событий.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Обе сборные, несмотря на то что обладают качественными игроками в атаке, в целом действуют очень уж прагматично. В первую очередь это касается голландцев. Слишком уж в закрытый и неголландский футбол играют оранжевые. Однако всё это пока приносит результат, а это самое главное.



Если смотреть на статистику, то и Сенегал перебил голландцев. Эквадор также выиграл по ударам, как и США в 1/8 финала. Это даёт понять, как действуют голландцы. Всё очень закрыто и делается в расчёте на индивидуальное мастерство своих атакующих игроков. У них не так много возможностей, но они справляются пока со своей задачей. Депай сейчас набрал уже форму. Гакпо в отличных кондициях.



Против Аргентины Нидерланды вряд ли будут отступать от такого футбола. Аргентина не так откровенно действует вторым номером, можно сказать, что она вообще не играет вторым номером. Но, по сути, всё получается точно так же. Аргентина больше дорожит мячом, больше владеет. Всё это выглядит не очень зрелищно, но то же самое можно сказать и про голландцев. Это приносит результат, так почему тогда не играть в такой футбол? Больше двух мячей за матч аргентинцы на этом ЧМ не забивали. Они вполне могли и не выиграть у Австралии, если бы сопернику повезло в самой концовке.



Всё это говорит о том, что много голевых моментов в таком матче быть не должно. Территориальным преимуществом владеть будут аргентинцы, но дело до ворот часто доходить не будет. Ставка на этот матч вырисовываются такая: ничья в первом тайме», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.