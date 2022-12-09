Хорватия — Бразилия: прогноз Алексея Гасилина на матч ЧМ-2022 9 декабря

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира – 2022 Хорватия — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.53.



«Хорваты выиграли свой матч в 1/8 финала с неуступчивыми японцами только по пенальти. Японцы смогли обыграть Германию и Испанию в группе, но для них это чистая случайность. Как команда они мне не импонировали, и хорваты с ними очень долго бодались. Сборная Хорватии групповой этап прошла очень тяжело. Конечно, у них прекрасный центр поля во главе с Модричем, но у него возраст уже берёт своё. Есть всем знакомый Ловрен из «Зенита», но согласитесь, что это не самый топовый защитник на мундиале. Прекрасный вратарь Ливакович из «Динамо» (Загреб), который вытащил серию пенальти с японцами, но в 1/4 финала им противостоит Бразилия. В каждом своём прогнозе я говорю, что Бразилия — фаворит всего мундиаля, плюс восстановился Неймар, который забил в 1/8 финала с Кореей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Думаю, в этом матче он будет ещё ярче, да и очень важный момент, что Бразилия легко прошла Южную Корею. Уже в первом тайме забили четыре, потанцевали и успокоились, сделали много замен, целых пять. Радует, что вышел Дани Алвеш, рекордсмен по титулам (у него их 43), но самого важного у него нет, а Бразилия идёт за ним. Продолжу мысль: бразильцы заменили лидеров и легко доиграли свой матч, а хорваты сыграли 120 минут. Они точно будут менее свежими, чем бразильцы, да и уровень команд правда очень разный. Я думаю, что бразильцы, если не будут нервничать, легко пройдут хорватов. Мой прогноз: победа Бразилии с форой (–1)», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.