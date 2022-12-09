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Хорватия — Бразилия: ставка Александра Мостового на матч чемпионата мира в Катаре

Хорватия — Бразилия: ставка Александра Мостового на матч чемпионата мира в Катаре
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии в один гол за 3.54.

«Сборная Хорватии с трудностями, но смогла добраться до четвертьфинальной стадии турнира благодаря опыту своих лидеров и характеру всех игроков. Да, в матче с Японией хорваты испытали немало проблем, однако в серии пенальти выглядели на порядок собраннее и спокойно расправились с противником. Это однозначно прибавит эмоций перед встречей с основными фаворитами мундиаля, и есть основания полагать, что бразильцам будет не так просто выбить столь мотивированных и не менее именитых оппонентов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бразилия, в свою очередь, пока не встречала равной конкуренции на турнире и без всяких сложностей обыгрывала всех соперников, за исключением 3-го тура группового раунда, на который не стоит особо обращать внимание. Коллектив хорош по всем статьям и очень легко добивается успехов в нападении. Однако в двух последних играх «селесао» пропускали и вполне могут не устоять и против хорватов в обороне.

На мой взгляд, в этой паре не всё так просто, как выглядит на бумаге. Да, бразильцы смотрятся очень грозно впереди, но и Хорватия явно выйдет на поле как на финальную схватку. Опыт «шашечных» должен помочь им навязать равную борьбу противнику, но я считаю, что южноамериканцы, несмотря ни на что, смогут добиться победы в основное время с минимальным перевесом», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.39.

Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.

Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.

Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.

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