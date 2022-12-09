Хорватия — Бразилия: ставка Дарьи Мироновой на игру 1/4 финала ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии за 1.38.



«Бразильцы счастливы, что Неймар вернулся после повреждения гораздо раньше, чем предполагали, уже сыграл в первом матче плей-офф и забил гол.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сам матч с Южной Кореей завершился победой, 4:1, при тотальном доминировании и игре вполноги. Такой состав, который есть у Бразилии, может себе позволить пешком обыгрывать менее сильные сборные.



Хорватия — это уже улучшенная версия первого матча группового этапа с Сербией. Мощные защитники и главный талант поколения Йошко Гвардиол не дадут бразильцам много пространства и свободного владения мячом. Придётся напрягаться по полной, чтобы взломать оборону Хорватии.

Японцы были соперниками хорватов по первому раунду плей-офф, и лишь в серии пенальти те смогли пройти дальше. Япония уже показала всем свою силу и провела фантастический для себя турнир. Сборная Хорватии — сбалансированная команда, может сыграть в атаку и железно забетонировать свои ворота. Не позволять много бить соперникам — скорее всего, основная задача по сдерживанию Бразилии. Акцент – на железную оборону и выжидание момента для контратаки. Но пока по уровню и составу Бразилии шансов у хорватов маловато.



Предсказуемо ожидать победу Бразилии и как минимум проход в полуфинал. Именно эту команду называют безусловным фаворитом на победу в Кубке мира», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.