Прогноз Артура Петросьяна на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия.
Ставка: победа Бразилии и ТМ 4.5 за 1.66.
«У Бразилии всё хорошо, и в этом мы лишний раз убедились в игре с корейцами. Пентакампеоны здорово готовы функционально, у них отменно поставлены командные взаимодействия как с мячом, так и без него. Кроме того, в команде отличная атмосфера, и, как показала всё та же игра, бразильцы прибавляют по ходу турнира и способны выглядеть очень впечатляюще на кураже.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорваты, кажется, своего потолка на этом турнире достигли. У Далича хорошо организованная команда, которая ниже определенного уровня не опускается. Она держала марку в каждом из четырёх проведённых в Катаре матчей, но сыграть в пятой встрече за 16 дней на высоком уровне против столь грозного соперника будет сложно.
Впрочем, вряд ли бразильцы учинят ещё один разгром – хорваты, как корейцы, не рассыплются. Если пропустят раз, структура их игры вряд ли претерпит особые изменения. Разве что в последние минут 15 игры, когда будет необходимо спасать результат», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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