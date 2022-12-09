Нидерланды — Аргентина: прогноз Андрея Тихонова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу —2022 в Катаре Нидерланды — Аргентина.



Ставка: победа любой команды в один мяч за 2.15.



«Аргентина очень плохо начала – с поражения Саудовской Аравии, но потом всё больше обретала уверенность в себе и спокойно дошла до четвертьфинала. Аргентина всё-таки очень зависит от Месси. Если Лео зажат и нервозен, то и сборная не может найти свою игру. А ведь у Лео это, возможно, последний шанс выиграть единственный трофей, которого у него ещё нет. Есть причины понервничать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но по результатам мы видим, что Месси если и не в полном порядке, то твёрдо стоит на ногах. У голландцев же всё хорошо и с результатами, и с нервами. Они не ехали на чемпионат фаворитами, поэтому на них ничто не давит. И явного лидера у них нет, поэтому никто не стягивает на себя всё одеяло. Да, у них была относительно лёгкая сетка – Катар, США, Сенегал без Мане, но и у Аргентины соперники были не сложнее. И всё же мне кажется, что в этом матче всё будет зависеть от холодной головы Месси.



Хоть Луи ван Гал и говорит, что у него есть план, как сдержать Лео, думаю, такого плана не существует в принципе, если капитан Аргентины в кондиции. Матч будет упорным, и много голов от него я бы не ждал. Думаю, всё решит одно гениальное действие», — сказал Тихонов.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.