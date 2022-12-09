Нидерланды — Аргентина: прогноз Александра Елагина на матч плей-офф ЧМ-2022 9 декабря

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.



Ставка: победа Нидерландов за 3.68.



«Голландцы уверенно выиграли группу А, а затем без проблем разобрались со сборной США в плей-офф. Аргентинцы невразумительно выглядят в Катаре. Сначала проиграли Саудовской Аравии, но затем добились двух побед подряд. В 1/8 финала в тысячной игре Лионеля Месси в карьере Аргентина обыграла Австралию. Отделавшись далеко не лёгким испугом, аргентинцы прошли дальше. Правда, тогда не играл травмированный Анхель Ди Мария, но к грядущему матчу он должен вернуться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Предстоящая игра станет десятой очной между соперниками и шестой в рамках мировых первенств. Две победы на счету Нидерландов, одна встреча завершилась вничью, а ещё дважды выиграли аргентинцы, один раз в серии пенальти. Аргентина в восьмой раз выходит в четвертьфинал, а в семи предыдущих случаях трижды проходила в полуфинал. Для голландцев это пятый четвертьфинал, в трёх случаях они проходили дальше.



Под руководством Луи ван Гала голландцы не знают поражений в 19 матчах подряд. Думаю, что и на сей раз он со своими ребятами отпразднует победу и пройдёт в полуфинал, взяв реванш за досадную осечку 2014 года», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.