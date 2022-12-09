Нидерланды — Аргентина: прогноз Павла Погребняка на встречу ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.
«Команд остается всё меньше, а ажиотаж вокруг турнира всё больше. Сборным осталось сделать два шага к главному матчу в жизни каждого футболиста. Нидерланды — теневые фавориты предстоящего матча, у них большой потенциал, и есть ощущение, что они могут прибавить. Встреча с Аргентиной станет их первым серьёзным испытанием.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аргентина играет на пределе своих возможностей. Месси хорош, а вот поддержки в атаке ему не хватает. Аргентинцы забивали во всех 13 матчах 2022 года», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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