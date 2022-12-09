Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Аргентина: прогноз Павла Погребняка на встречу ЧМ-2022

Нидерланды — Аргентина: прогноз Павла Погребняка на встречу ЧМ-2022
Комментарии

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

«Команд остается всё меньше, а ажиотаж вокруг турнира всё больше. Сборным осталось сделать два шага к главному матчу в жизни каждого футболиста. Нидерланды — теневые фавориты предстоящего матча, у них большой потенциал, и есть ощущение, что они могут прибавить. Встреча с Аргентиной станет их первым серьёзным испытанием.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аргентина играет на пределе своих возможностей. Месси хорош, а вот поддержки в атаке ему не хватает. Аргентинцы забивали во всех 13 матчах 2022 года», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 8.39.

Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.

Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.

Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.

Нидерланды — Аргентина. Месси свяжут по рукам и ногам Нидерланды — Аргентина. Месси свяжут по рукам и ногам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022