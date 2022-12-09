«Вашингтон» — «Сиэтл»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.09.
«Вашингтон» завершил шестиматчевую выездную серию. Началась она так себе, и «Кэпиталз» одержали лишь одну победу в четырёх играх. Но завершилась она вполне бодро, и «Вашингтон» обыграл сначала «Эдмонтон» (3:2), а потом и «Филадельфию» (4:1).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Причём разыгрался Александр Овечкин, который сделал дубль в пустые ворота «Филли». Да, такое бывает. Ови забивает в каждом втором матче. И он понимает, что часики тикают и ему нужно быть результативным, чтобы обогнать Уэйна Гретцки.
Кстати, во время этого выезда «Вашингтон» играл и с «Сиэтлом» — причем уступил со счётом 2:3 в овертайме. Тот матч получился весьма унылым, и «Кракен» имел небольшое преимущество по броскам (25-23). Обе команды реализовали по одному большинству. При этом «Вашингтон» очень здорово сыграл в обороне, сделав 25 блоков. Гости вели со счётом 2:0, но «Сиэтл» переломил ситуацию и забросил три шайбы.
Что же нас ждёт в Вашингтоне? Я бы предположил победу хозяев. Да, «Сиэтл» очень здорово выступает в этом сезоне. Но эту команду можно и нужно побеждать. Я бы в этом матче взял кэф 2.09 на то, что «Вашингтон» одержит победу в основное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
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- 9 декабря 2022
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