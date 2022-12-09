«Колорадо» — «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.21.



«Действующих чемпионов в соответствии с их названием накрыла лавина травм. Проще сказать, кто из «золотой» обоймы ещё остался в составе. В обороне – Макар и Тейвз, плюс на подпевках — Джонсон и Жирар. В атаке – Рантанен… И всё! Остальные – так: мальчики на побегушках. К давно прописавшимся в лазарете Ландескогу и Ничушкину добавились Родригес, Лехконен, Маккиннон.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Неудивительно, что денверцев на стыке времён года затрясло – поражения следуют одно за другим: от «Виннипега» — 0:5, от «Бостона» (в гостях) — 1:5, от всем до того проигрывавшей «Филадельфии» — 3:5, от «Бостона» (дома) – 0:4. Обратите внимание, как много «лавины» стали пропускать. А забивать, наоборот, крохи. Да и вратарь-новичок Георгиев, похоже, замандражировал. В итоге после отлупа от «Брюинз» на своём поле «Колорадо» выпал из зоны плей-офф. Хотя перед стартом чемпионата многие ставили на дубль команды Маккиннона и Макара в Кубке Стэнли.



«Рейнджерс» тоже балансирует на границе кубковой восьмёрки. Вот только у него все в строю, а трудности – чисто игровые. Это вылилось на стыке ноября и декабря в пять оплеух в шести турах. Однако в двух последних матчах ньюйоркцы окрысились. Одолели «Сент-Луис» — 6:4, хотя перед третьим периодом горели – 3:4. А затем грохнули «Вегас» — лидера Запада на его льду! – 5:1. Причём снова прорвало «синих рубашек» в заключительной трети – забили четыре безответных гола.



О чём это говорит? С физическим состоянием у Панарина и Ко полный ажур. Да и уверенность после двух подряд успешных викторий не могла не появиться. Плюс Шестёркин стал выручать так, как приучил в прошлом сезоне.



Так что я бы поставил на победу «рейнджеров». Причём в основное время. Шестёркин сильнее Георгиева, а забивать у «Колорадо» просто некому», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



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