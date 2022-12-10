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Хорватия — Бразилия: результат матча ЧМ-2022, кто прошёл в 1/2 финала, счёт, как сыграли

Хорватия — Бразилия: результат матча ЧМ-2022, кто прошёл в 1/2 финала, счёт, как сыграли
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Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.

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Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.

В серии пенальти хорваты забили все свои удары, а у Бразилии не смогли реализовать свои попытки Родриго и Маркиньюс.

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