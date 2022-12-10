Нидерланды — Аргентина: результат матча ЧМ-2022, кто прошёл в полуфинал, какой счёт

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.
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На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру, ложным движением ушёл от соперника и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который технично отправил мяч внешней стороной стопы в левый нижний угол. На 71-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье. Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси – голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу.
На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу всё того же Вегорста, который оформил дубль. В серии пенальти игроки «оранжевых» допустили два промаха, а аргентинцы — один. 4:3 — победа Аргентины.
В полуфинале сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.
Экспресс с коэффициентом 7.07.
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