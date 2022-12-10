«Вашингтон» — «Сиэтл»: результат матча, сколько Овечкину осталось голов до Горди Хоу

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта, Маркус Юханссон, Ларс Эллер (пустые ворота), а также российский нападающий Александр Овечкин (пустые ворота), на счету которого в этой встрече одна результативная передача. Российский защитник Александр Алексеев также отметился ассистом.

Единственную шайбу гостей забросил Адам Ларссон.

Напомним, Александр Овечкин забросил 16-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету также 14 результативных передач.

Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до пяти шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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