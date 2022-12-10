Эксперты назвали шансы Аргентины на победу в ЧМ-2022 после выхода в 1/2 финала

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик».

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

После этого Аргентина стала основным претендентом на победу в ЧМ-2022. Поставить на то, что Месси впервые выиграет титул чемпиона мира, можно с коэффициентом 2.80.

Сделать ставку на вылет аргентинцев можно за коэффициент 1.44.

Если Аргентина займёт второе место по итогам чемпионата мира – сыграет коэффициент 2.80. Шансы занять третье место команды Месси оценены в 4.80.

В полуфинале сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

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