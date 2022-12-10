Эксперты назвали шансы Аргентины на победу в ЧМ-2022 после выхода в 1/2 финала

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик».
Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.
После этого Аргентина стала основным претендентом на победу в ЧМ-2022. Поставить на то, что Месси впервые выиграет титул чемпиона мира, можно с коэффициентом 2.80.
Сделать ставку на вылет аргентинцев можно за коэффициент 1.44.
Если Аргентина займёт второе место по итогам чемпионата мира – сыграет коэффициент 2.80. Шансы занять третье место команды Месси оценены в 4.80.
В полуфинале сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Президент «ПСЖ»: Мбаппе гордится тем, что играет во Франции.
Губерниев: Промес хочет скрыться от нидерландского правосудия.
- 10 декабря 2022
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
01:01
- 9 декабря 2022
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00