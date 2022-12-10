Артур Петросьян сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Франция

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Говорим о заключительном четвертьфинале между сборными Англии и Франции. Вот тут, в отличие от матча Нидерланды — Аргентина, может получиться интересный матч с немалым количеством голевых моментов.

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Да, мы знаем, что англичане против больших команд, как правило, закрываются, действуют пассивно, но это не тот случай. Франция, несмотря на все геройства, всё же команда не без слабых мест. Особенно заметна слабина при игре без мяча на флангах и в опорной зоне. Кроме того, французы пропускают в Катаре во всех матчах – четыре встречи и пропущенных четыре мяча. В любом случае Франция делает упор на своих атакующих игроков.

У англичан сейчас команда молодая, быстрая, с интересными футболистами впереди. Мне кажется, что они сумеют в этом матче использовать свои плюсы и сыграть на слабостях французов.

Не буду в этой игре предсказывать исход. Это матч явно на три результата, может быть всё что угодно. Я бы взял простую, но любимую многими ставку – «обе забьют». Думаю, что моменты должны быть и у тех и у других ворот.

Может быть, команды и начнут матч академично, но ближе к получасу игры моменты должны возникать и там и там. Может быть, они по разу отличатся, сыграют 1:1 и переведут игру в дополнительное время».

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