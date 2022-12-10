Прогноз Дарьи Мироновой на матч чемпионата мира Англия — Франция

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция.
Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.53.
«Англичане выглядят настоящей машиной. Лишь американцы смогли забрать у них очко. Других соперников парни Саутгейта просто не замечают, разгром за разгромом, но вот Франция — это уже совсем другой уровень. Можно смело сказать, что Англии повезло с жеребьёвкой, так как она ещё не играла против хоть какого-то гранда. Поэтому оценить реальный потенциал и форму команды по этим матчам — сложно.
Доминировать над Ираном со счётом 6:2 — это не то же самое, что играть против Франции, которая, в свою очередь, на этом турнире выступает не очень ровно, с перепадами, вспышками зажигают звёзды, а потом 80 минут могут ходить пешком.
Французы по разу пропустили от каждого соперника, даже умудрились каким-то образом проиграть Тунису. Но у них есть Мбаппе, который на данный момент с пятью мячами главный бомбардир турнира. И для него это особенный мундиаль, возможность заявить о себе как об одном из лучших игроков мира, здесь и сейчас, не быть в тени Месси, Роналду и Неймара. К слову, у него плюс две передачи, очень приличные показатели.
Будет тяжёлый матч, без явного фаворита. Обе команды высокого уровня, но последний раз играли друг против друга аж в 2017 году. Тогда Франция была сильнее — 3:2, но это было пять лет назад. На этом чемпионате мало голов, но есть ощущение, что этот матч будет результативным. Сборные не привыкли играть от обороны, а нацелены на атаку. Жду больше ярких моментов и голов».
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Месси – Вегорсту: чего ты смотришь, придурок? Иди отсюда.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
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