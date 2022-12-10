Названы шансы Хорватии выиграть ЧМ-2022 после победы в 1/4 финала

9 декабря сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты продолжают не верить в победу хорватов на ЧМ-2022 и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 8.50. На то, что европейская сборная точно не выиграет мундиаль, предлагают коэффициент 1.07.

Шансы Хорватии занять по итогам чемпионата мира второе место аналитики оценили в 4.20. На третье место предлагают поставить с коэффициентом 3.20.

Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с Аргентиной.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Неймар допустил уход из сборной Бразилии.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Эрик тен Хаг: после интервью было понятно, что Роналду должен уйти.