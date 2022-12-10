UFC 282: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится громкий турнир UFC 282. Его возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Представляем полный кард турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 282 с чемпионским боем Ян Блахович — Магомед Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард

Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе;

Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес;

Сантьяго Понциниббио — Алекс Морено, полусредний вес;

Даррен Тилл — Дрикус Дю Плесси, средний вес;

Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес.

Предварительный кард

Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес;

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес;

Эдмен Шахбазян — Далча Лунгиамбула, средний вес;

Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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