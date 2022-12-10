Эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2022 Англия – Франция

10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Англии и Франции. Начало игры — в 22:00 мск.

В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.45. Шансы англичан оценили коэффициентом 3.10, а ничья идёт за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Англия — Франция не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в матче можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.86. Гол Англии оценивают в 1.40, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1.29.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

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