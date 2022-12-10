Эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2022 Англия – Франция

10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Англии и Франции. Начало игры — в 22:00 мск.
В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».
Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.45. Шансы англичан оценили коэффициентом 3.10, а ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Англия — Франция не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в матче можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.86. Гол Англии оценивают в 1.40, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1.29.
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Месси – Вегорсту: чего ты смотришь, придурок? Иди отсюда.
Промес может получить гражданство РФ. «Спартак» взял пример с «Зенита».
- 10 декабря 2022
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
01:01
- 9 декабря 2022
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45