Англия — Франция: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата мира по футболу

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция.
Ставка: Оливье Жиру забьёт за 3.15.
«Если бы Англия играли против любого другого соперника, кроме Франции, я бы поставил на них. У англичан мощная линия атаки, ведь они забили уже 12 мячей на этом турнире. Хорошая линия защиты, где неплохо играет Магуайр. Многие спрашивают, а кто вообще вратарь у Англии?
Они не дают даже Пикфорду проявить себя, ведь не доводят дело до ударов соперников по своим воротам. Да, они сыграли вничью с США без голов, но в остальных встречах выиграли очень уверенно.
С 2000-го года в личных встречах у Франции четыре победы, у Англии одна, а ещё две встречи завершились ничейным исходом. Что делать с Мбаппе? Гарет Саутгейт сказал, что Уокер закроет Мбаппе. Хорошо, даже если его закроют, то что делать с атакующим из глубины Гризманном, с быстрым Дембеле, с почуствовавшим силу Жиру, который знает, как забивать английским защитникам?
У Франции три победы и поражение от Туниса, когда играли вторым составом. На проход французов ставить не буду. На стадии четвертьфиналов Англия прошла этот порог только в трёх случаях из 10. Франция прошла дальше в пяти из шести случаев. Я же жду, что Оливье Жиру снова забьёт».
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
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Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
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