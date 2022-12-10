Матчи звёзд КХЛ: по какому каналу покажут, расписание, во сколько начало

10 и 11 декабря в Челябинске на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится Матч звёзд КХЛ. В субботу команды сыграют полуфинальные матчи, а на следующий день состоятся матч за третье место и финал.

В этот раз организаторы решили сделать соперничество команд дивизионов лиги. Таким образом, в мероприятии примут участие команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прямая трансляция всех матчей на территории России состоится на телеканалах КХЛ и KHL Prime.

Расписание на 10 декабря

Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова: начало — в 13:15 мск;

Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва: начало — в 14:15 мск.

Расписание на 11 декабря

Матч за 3-е место: начало — в 13:15 мск;

Финал: начало — в 14:15 мск.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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