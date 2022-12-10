Матчи звёзд КХЛ: по какому каналу покажут, расписание, во сколько начало
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10 и 11 декабря в Челябинске на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится Матч звёзд КХЛ. В субботу команды сыграют полуфинальные матчи, а на следующий день состоятся матч за третье место и финал.
В этот раз организаторы решили сделать соперничество команд дивизионов лиги. Таким образом, в мероприятии примут участие команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва.
Прямая трансляция всех матчей на территории России состоится на телеканалах КХЛ и KHL Prime.
Расписание на 10 декабря
- Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова: начало — в 13:15 мск;
- Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва: начало — в 14:15 мск.
Расписание на 11 декабря
- Матч за 3-е место: начало — в 13:15 мск;
- Финал: начало — в 14:15 мск.
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Эллер: мы были удивлены, что у Овечкина всего 52 гола в пустые ворота.
Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.
Морозов: ни у одного клуба КХЛ нет финансовых задолженностей.
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