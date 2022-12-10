Англия – Франция: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Англия – Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 3.78.

«Сборная Англии неплохо провела предыдущие матчи мундиаля, но по-настоящему серьёзных соперников не имела, ни в группе, ни в первом раунде плей-офф. Да, состав слаженно проявил себя по всем линиям, но пока не встречался с мировыми грандами, которые могли бы испытать оборону «трёх львов» на прочность.

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Такая возможность у англичан выпала на четвертьфинал, и есть вероятность, что эта схватка станет заключительной для подопечных Гарета Саутгейта в Катаре.

Франция находится в отличном тонусе, очень организованно действует в защитных построениях и неудержима впереди, забивая столько, сколько пожелает. Атака французов, на мой взгляд, считается одной из лучших на турнире, а по скорости так и вовсе самой быстрой. С такими медлительными защитниками, как у нынешнего противника, форварды «трёхцветных» должны расправляться очень легко, и это может стать ключевым фактором в матче.

Я считаю, что в этой паре очевидным фаворитом является сборная Франции и именно она находится значительно ближе к проходу в полуфинал. Да, англичане однозначно поборются и так просто путёвку в следующий раунд не отдадут, однако забить больше французов им будет чрезвычайно непросто.

На мой взгляд, «трёхцветные» смогут переиграть соперника именно в нападении и не испытают особых сложностей с добычей победного результата.

Мой прогноз — фора (-1) на Францию за коэффициент 3.78».

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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