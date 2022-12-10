Англия — Франция: прогноз Егора Титова на матч чемпионата мира по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч ЧМ-2022 Англия — Франция.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.38.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Я очень надеюсь, что этот матч нас не разочарует. Все его ждут. Главное, чтобы не было засушливой игры. Но, судя по тому, как активно играет Франция, насколько роскошно у них готова группа атаки, скучать нам не придётся.

Британскую оборону почти никто не сумел проверить на прочность, Франция это обязательно сделает, сомнений нет. Мбаппе готов невероятно, Гризманн тоже, Жиру великолепен. Сухой Англия не останется.

В то же время и у англичан есть кем отвечать. У них нападение по именам почти такое же мощное — Кейн, Рашфорд, Фоден. Да там много вариантов. Могут появиться Стерлинг, Сака. Все очень быстрые, умелые. Не верю, что игра получится совсем уж закрытой и без моментов.

Нравится вариант — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Хороший коэффициент дают. При равном счёте вряд ли кто-то будет осознанно ждать экстра-таймов, особенно вспоминая не лучшие отношения англичан с пенальти».

Экспресс с коэффициентом 6.97.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.

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