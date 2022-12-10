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Эксперты назвали шансы Анкалаева выиграть чемпионский титул UFC

Эксперты назвали шансы Анкалаева выиграть чемпионский титул UFC
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11 декабря 2022 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC 282.

Главный бой вечера за титул чемпиона в полутяжёлом весе Ян Блахович – Магомед Анкалаев начнётся не ранее 7:20 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Смотреть прямой эфир турнира и главный поединок карда UFC 282 Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Эксперты уверены в российском спортсмене. Поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.28. Шансы Блаховича оценены коэффициентом 3.85.

Букмекеры считают, что бой закончится досрочно: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.38, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.54.

Экспресс с коэффициентом 6.97.

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