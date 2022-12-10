Марокко — Португалия: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко – Португалия.
Ставка: победа Португалии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«10 декабря на чемпионате мира два четвертьфинала. Начнём с матча – главного раздражителя, главной сенсации турнира. Сборная Марокко никогда ранее не добиралась до четвертьфинала, но так сложилось, так получилось, что марокканцы очень здорово играют тактически, очень здорово играют в обороне, практически вообще не пропускают (единственный мяч забили в свои ворота).
Напротив – сборная Португалии, которая поняла, что без Криштиану Роналду этой Португалии лучше. Рискнёт ли Фернанду Сантуш и здесь оставить его на скамейке — это одна из главных интриг матча.
Испанцы обожглись на Марокко. Думаю, Португалия не должна позволить себе этого сделать. Португальцы играют более вертикально, более остро, более современно, в первую очередь в отсутствие Криштиану Роналду. Мне кажется, марокканская сказка закончится в четвертьфинале и всё решится в основное время. Португалия просто сильнее, чем Марокко. Надо это продемонстрировать на поле.
Учитывая, что Марокко мало пропускает, очень мало, вряд ли эта игра получится очень результативной. Понадёжнее возьму — Португалия выиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. За коэффициент выше 2.00 можно сыграть через тотал меньше 3.5 мяча. Но мы видели, что португальцы творили со швейцарцами, тут можно и не угадать. Но я верю в победу Португалии. Можно и чистую сыграть за 1.70. И будет вам счастье».
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Где покажут матч Марокко — Португалия.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Мостовой: Франция немного фаворит в матче с Англией из-за Мбаппе.
Юран: Роналду не попадёт в стартовый состав Португалии на матч с Марокко.
- 10 декабря 2022
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
01:01
- 9 декабря 2022
-
21:00