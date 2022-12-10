Марокко — Португалия: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко – Португалия.

Ставка: победа Португалии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«10 декабря на чемпионате мира два четвертьфинала. Начнём с матча – главного раздражителя, главной сенсации турнира. Сборная Марокко никогда ранее не добиралась до четвертьфинала, но так сложилось, так получилось, что марокканцы очень здорово играют тактически, очень здорово играют в обороне, практически вообще не пропускают (единственный мяч забили в свои ворота).

Напротив – сборная Португалии, которая поняла, что без Криштиану Роналду этой Португалии лучше. Рискнёт ли Фернанду Сантуш и здесь оставить его на скамейке — это одна из главных интриг матча.

Испанцы обожглись на Марокко. Думаю, Португалия не должна позволить себе этого сделать. Португальцы играют более вертикально, более остро, более современно, в первую очередь в отсутствие Криштиану Роналду. Мне кажется, марокканская сказка закончится в четвертьфинале и всё решится в основное время. Португалия просто сильнее, чем Марокко. Надо это продемонстрировать на поле.

Учитывая, что Марокко мало пропускает, очень мало, вряд ли эта игра получится очень результативной. Понадёжнее возьму — Португалия выиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. За коэффициент выше 2.00 можно сыграть через тотал меньше 3.5 мяча. Но мы видели, что португальцы творили со швейцарцами, тут можно и не угадать. Но я верю в победу Португалии. Можно и чистую сыграть за 1.70. И будет вам счастье».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где покажут матч Марокко — Португалия.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Мостовой: Франция немного фаворит в матче с Англией из-за Мбаппе.

Юран: Роналду не попадёт в стартовый состав Португалии на матч с Марокко.