Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Англия — Франция

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция.
Ставка: победа Англии за 2.95.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Сборная Англии ещё не проигрывала в Катаре. У неё три победы и одна ничья с США, где обе команды будто бы не слишком напрягались. Франции повезло меньше — при трёх победах у неё одно поражение в матче с Тунисом. Опять же, во встрече, где фаворит сыграл налегке, досрочно оформив выход в плей-офф.
Эксперты отдают предпочтение французам за счёт их яркой атакующей игры и отличной формы некоторых игроков. Мбаппе, Жиру и остальные звёзды французов могут задать жару любому сопернику. К сожалению, в обороне не всё так хорошо, ведь «трёхцветные» пропускали в каждом матче строго по одному голу.
Особой разницы в классе игроков между этими сборными нет, форма у них тоже примерно одинаково хорошая. Единственное, что англичане более сплочённые и сыгранные. Они прагматичны и настроены на результат любой ценой, плюс дисциплина и надёжная игра в обороне тоже далеко не последние факторы, которые говорят в их пользу.
На наш взгляд, из таких маленьких моментов и формируется небольшой перевес англичан в этой игре. Многие «трёх львов» недооценивают, но у них ничуть не меньше шансов на победу, чем у действующего чемпиона. Предлагаем рассмотреть победу сборной Англии за коэффициент около 2.95.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Где покажут матч Англия — Франция.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.
Мостовой: Франция немного фаворит в матче с Англией из-за Мбаппе.
- 10 декабря 2022
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
01:01
- 9 декабря 2022
-
21:00