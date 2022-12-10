Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Англия — Франция

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция.

Ставка: победа Англии за 2.95.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Сборная Англии ещё не проигрывала в Катаре. У неё три победы и одна ничья с США, где обе команды будто бы не слишком напрягались. Франции повезло меньше — при трёх победах у неё одно поражение в матче с Тунисом. Опять же, во встрече, где фаворит сыграл налегке, досрочно оформив выход в плей-офф.



Эксперты отдают предпочтение французам за счёт их яркой атакующей игры и отличной формы некоторых игроков. Мбаппе, Жиру и остальные звёзды французов могут задать жару любому сопернику. К сожалению, в обороне не всё так хорошо, ведь «трёхцветные» пропускали в каждом матче строго по одному голу.



Особой разницы в классе игроков между этими сборными нет, форма у них тоже примерно одинаково хорошая. Единственное, что англичане более сплочённые и сыгранные. Они прагматичны и настроены на результат любой ценой, плюс дисциплина и надёжная игра в обороне тоже далеко не последние факторы, которые говорят в их пользу.

На наш взгляд, из таких маленьких моментов и формируется небольшой перевес англичан в этой игре. Многие «трёх львов» недооценивают, но у них ничуть не меньше шансов на победу, чем у действующего чемпиона. Предлагаем рассмотреть победу сборной Англии за коэффициент около 2.95.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где покажут матч Англия — Франция.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.

Мостовой: Франция немного фаворит в матче с Англией из-за Мбаппе.