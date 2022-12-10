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UFC 282: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

UFC 282: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится громкий турнир UFC 282. Его возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Представляем полный кард турнира.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 282 с чемпионским боем Ян Блахович — Магомед Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард:

  • Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе;
  • Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес;
  • Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес;
  • Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес;
  • Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес.

Предварительный кард:

  • Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес;
  • Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес;
  • Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес;
  • Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес.
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