UFC 282: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится громкий турнир UFC 282. Его возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Представляем полный кард турнира.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 282 с чемпионским боем Ян Блахович — Магомед Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Основной кард:
- Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе;
- Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес;
- Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес;
- Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес;
- Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес.
Предварительный кард:
- Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес;
- Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес;
- Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес;
- Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес.
Комментарии
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