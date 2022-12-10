Англия — Франция: прогноз Андрея Тихонова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу —2022 в Катаре Англия – Франция.

Ставка: ничья за 3.25.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Главный матч тура. Игра, как говорится, достойная финала. Два очевидных претендента на Кубок мира. Это будет интереснейший матч с точки зрения интриги, но может обернуться не самым зрелищным с точки зрения результативности – обе команды славятся своим прагматизмом.

Франция умудрилась проиграть Тунису, но турнирная задача была на тот момент уже решена, и состав был не основным. В остальном французы выглядят фаворитами турнира и не дают повода в этом сомневаться.

Мбаппе уже к четвертьфиналу забил больше, чем за весь прошлый победный чемпионат мира. Англия может на это ответить Рашфордом, Сакой, перекованным в ассистенты Кейном и их убийственными контратаками. При наличии таких игроков обе команды будут стараться играть максимально осторожно, и, скорее всего, основное и дополнительное время закончится безголевой ничьей либо 1:1.

Дальше у Пикфорда статистика отражения пенальти значительно лучше, чем у Льориса. Зато у англичан бывают проблемы с бьющими».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где покажут матч Англия — Франция.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.

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