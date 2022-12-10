Александр Мостовой сделал прогноз на матч Англия — Франция

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Англия – Франция.

Ставка: победа Франции за 2.53.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Сборная Англии солидно проводит нынешнее первенство в Катаре и вполне по делу забралась в столь поздний раунд соревнований. Команда укомплектована именитыми и классными игроками, которые наконец-то нашли полное взаимопонимание на поле и смотрятся очень слаженно в совместных действиях. Однако противник «трём львам» попался один из самых неудобных, и эта схватка обещает стать жаркой.

Что касается Франции, то здесь всё ещё качественнее, чем у англичан. Даже при таком кадровом дефиците, который испытали французы перед стартом чемпионата мира, они доказывают на поле, что способны защитить титул и в этом составе. Сборная смотрится очень грозно в нападении, а форма Килиана Мбаппе вызывает у меня восхищение, что должно стать дополнительным фактором для успеха «трёхцветных».

На мой взгляд, в этой паре некоторое преимущество находится на стороне французской сборной, хотя и англичане оставляют приятное впечатление в своих играх. Не стоит забывать о том, что атака «трёхцветных» очень скоростная и несколько неуклюжие защитники «трёх львов», вероятнее всего, будут часто проигрывать в спринте, что может принести неприятности команде.

Я считаю, что в непростой борьбе победу одержат действующие обладатели титула, за счёт более слаженных и агрессивных действий в нападении. Мой прогноз — победа Франции за коэффициент 2.53».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где покажут матч Англия — Франция.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Пеле призвал Неймара продолжить вдохновлять поколения.