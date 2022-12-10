Ян Блахович — Магомед Анкалаев: прогноз на бой UFC 282 за титул чемпиона

Представляем вашему вниманию прогноз от авторов Betassist на бой за титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории UFC Блахович — Анкалаев.
Ставка: бой продлится всю дистанцию за 2.55.
Букмекеры видят явным фаворитом Магомеда Анкалаева. Тут ничего удивительного, дагестанец моложе своего визави, он голоден до побед, лучше развит в плане техники. Многие видят Магомеда будущим королём дивизиона на несколько лет вперёд, но мы так далеко забегать не будем. Ян Блахович – это очень серьёзная преграда, которую ни в коем случае нельзя недооценивать.
Поляк гораздо опытнее своего визави, он не уступает ему в физической мощи и не спасует в борьбе, как это делали очень многие соперники Анкалаева. Магомед финишировал многих, и сейчас от него ждут такого же исхода, но велика вероятность, что бой дойдёт до решения судей. Фаворит не будет слишком сильно рисковать и не пойдёт за быстрым финишем. Бой может пройти в осторожной и вязкой манере, где оба бойца будут стараться набирать очки, а не закончить его досрочно.
Если не рисковать, а выбирать что-то более уверенное, то можно попробовать поставить на то, что бой пройдёт всю дистанцию, за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
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