Англия — Франция: прогноз Константина Генича на встречу 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Один из самых ожидаемых четвертьфиналов. Две великолепные сборные. У англичан, конечно, футбол более скупой, пассивный и более оборонительный ввиду, так скажем, прагматизма тренера. У французов похожая история, но только исполнители поярче впереди. Хотя англичане могут с этим поспорить, у них и Фоден, и Рашфорд, и Стерлинг, и Маунт, и Сака. Это всё классные исполнители. Я уж молчу про Гарри Кейна.
Но у Англии не было ни одного стоящего, сильного соперника на пути к Франции. Сенегал сложил крылышки, решив задачу выхода в плей-офф. США навязали свою игру, и англичанам было очень сложно. А Уэльс и Иран, ну, откровенно говоря, не ровня этой Англии.
Сложный матч для прогноза. Франция вроде как и явный фаворит с великолепной формой Килиана Мбаппе, но англичане умеют играть на результат. Сковать действия Франции им вполне по силам. Я думаю, что здесь всё может уйти в дополнительное время, а, кто знает, может, и в серию пенальти.
Команды очень неплохо друг друга знают, наверняка подготовили какие-то сюрпризы. Я думаю, что игра вряд ли получится открытой, потому что в открытом футболе, быстром футболе, в обмене ударами тяжело предсказать, кому будет сопутствовать удача. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.80».
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Где покажут матч Англия — Франция.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.
Шалимов: я бы сам отправил Роналду с чемоданами в Саудовскую Аравию.
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