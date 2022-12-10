Англия — Франция: прогноз Константина Генича на встречу 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

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«Один из самых ожидаемых четвертьфиналов. Две великолепные сборные. У англичан, конечно, футбол более скупой, пассивный и более оборонительный ввиду, так скажем, прагматизма тренера. У французов похожая история, но только исполнители поярче впереди. Хотя англичане могут с этим поспорить, у них и Фоден, и Рашфорд, и Стерлинг, и Маунт, и Сака. Это всё классные исполнители. Я уж молчу про Гарри Кейна.

Но у Англии не было ни одного стоящего, сильного соперника на пути к Франции. Сенегал сложил крылышки, решив задачу выхода в плей-офф. США навязали свою игру, и англичанам было очень сложно. А Уэльс и Иран, ну, откровенно говоря, не ровня этой Англии.

Сложный матч для прогноза. Франция вроде как и явный фаворит с великолепной формой Килиана Мбаппе, но англичане умеют играть на результат. Сковать действия Франции им вполне по силам. Я думаю, что здесь всё может уйти в дополнительное время, а, кто знает, может, и в серию пенальти.

Команды очень неплохо друг друга знают, наверняка подготовили какие-то сюрпризы. Я думаю, что игра вряд ли получится открытой, потому что в открытом футболе, быстром футболе, в обмене ударами тяжело предсказать, кому будет сопутствовать удача. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.80».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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