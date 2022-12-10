Эксперты оценили шансы Аргентины и Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022

Незаметно подходит к концу чемпионат мира по футболу в Катаре. 13 декабря в 1/2 финала Аргентина будет играть с Хорватией за выход в финал. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом сборную Аргентины и предлагают поставить на её победу в основное время с коэффициентом 1.81. Сделать ставку на победу Хорватии можно за 5.25.

Проход команды Месси аналитики оценили коэффициентом 1.35. На то, что в финале окажутся хорваты, предлагают поставить за 3.10.

Букмекеры не верят, что матч получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают с коэффициентом 2.52. Тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.59.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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