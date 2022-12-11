Кубок России по биатлону, Тюмень: расписание, кто лидирует, общий зачёт

С 8 по 11 декабря в Тюмени проходит третий этап Кубка России по биатлону. Предлагаем познакомиться с расписанием на 11 декабря.

11.12.22

09:00 мск. Мужчины, 15 км, масс-старт;

12:15 мск. Женщины, 12,5 км, масс-старт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Российский биатлонист Карим Халили возглавляет общий зачёт Кубка России после победы в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Второе место в общем зачёте занимает Даниил Серохвостов, третье место у Ивана Колотова.

Напомним, накануне Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.

Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт

1. Карим Халили — 242 очка.

2. Даниил Серохвостов — 216.

3. Иван Колотов — 193.

4. Роман Ерёмин — 174.

5. Эдуард Латыпов — 169.

6. Никита Поршнев — 160.

7. Александр Поварницын — 153.

8. Василий Томшин — 135.

9. Александр Корнев — 133.

10. Андрей Вьюхин — 131.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Устюгов выиграл спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал вторым.

Вероника Степанова выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Алимбекова победила в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по биатлону.

Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.