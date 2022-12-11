Кубок России по биатлону, Тюмень: расписание, кто лидирует, общий зачёт

С 8 по 11 декабря в Тюмени проходит третий этап Кубка России по биатлону. Предлагаем познакомиться с расписанием на 11 декабря.
11.12.22
- 09:00 мск. Мужчины, 15 км, масс-старт;
- 12:15 мск. Женщины, 12,5 км, масс-старт.
Российский биатлонист Карим Халили возглавляет общий зачёт Кубка России после победы в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Второе место в общем зачёте занимает Даниил Серохвостов, третье место у Ивана Колотова.
Напомним, накануне Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.
Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт
1. Карим Халили — 242 очка.
2. Даниил Серохвостов — 216.
3. Иван Колотов — 193.
4. Роман Ерёмин — 174.
5. Эдуард Латыпов — 169.
6. Никита Поршнев — 160.
7. Александр Поварницын — 153.
8. Василий Томшин — 135.
9. Александр Корнев — 133.
10. Андрей Вьюхин — 131.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Устюгов выиграл спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал вторым.
Вероника Степанова выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам.
Алимбекова победила в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России по биатлону.
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
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