Марокко — Португалия: результат матча ЧМ-2022, кто выиграл, кто прошёл в полуфинал, счёт

10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Марокко и Португалии.

Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

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На 42-й минуте счёт открыл Эн-Несири: Юссеф головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах.

На 52-й минуте на поле появился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, однако забить в матче больше никто не смог. Однако на 90+3-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хеддиры.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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