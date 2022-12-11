Ян Блахович — Магомед Анкалаев: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция боя

11 декабря 2022 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, штате Невада, США пройдёт турнир UFC 282.

Главный бой вечера за титул чемпиона в полутяжёлом весе Ян Блахович – Магомед Анкалаев начнётся не ранее 7:20 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Смотреть прямой эфир турнира и главный поединок карда UFC 282 Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Эксперты уверены в российском спортсмене. Поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.28. Шансы Блаховича оценены коэффициентом 3.85.

Букмекеры считают, что бой закончится досрочно: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.38, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.54.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Прогноз Алекса Волкановски на бой Анкалаев — Блахович.

Прогноз Сергея Павловича на бой Анкалаев — Блахович.

В UFC назвали возможного соперника Макгрегора.

Анкалаев: хочу доминировать в бою с Блаховичем от начала и до конца.