Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после стадии 1/4 финала

10 декабря закончилась стадия 1/4 финала чемпионата мира и стали известны две пары полуфиналистов. Совсем скоро они проведут матчи между собой и выяснят, кто станет финалистом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уверены, что ЧМ-2022 выиграет Франция. В таком случае подопечные Дидье Дешама защитят титул чемпионов впервые за очень долгий срок в истории футбола. В 1/4 финала французы обыграли Англию со счётом 2:1. Поставить на то, что «трёхцветные» выиграют мундиаль, можно с коэффициентом 2.20.

Немного ниже эксперты оценили вероятность Аргентины выиграть на чемпионате мира. Месси верит в свою первую победу в турнире, и она ему очень нужна. Матч 1/4 финала для аргентинцев получился тяжёлым, ведь только в серии пенальти удалось обыграть Нидерланды (2:2, 4:3 пен.). Сделать ставку на победу аргентинцев в ЧМ-2022 можно за 2.80.

Один из сюрпризов преподнесла Хорватия, сотворившая первую сенсацию в 1/4 финала. «Шашечные» выиграли в матче с Бразилией, которая считалась основным претендентом на титул. Хорваты обыграли соперника по пенальти (1:1, 4:2 пен.). Поставить на их победу в чемпионате мира можно за 8.50.

Букмекеры по-прежнему не верят в успех Марокко. Команда выбила из плей-офф ЧМ-2022 саму Португалию, обыграв её со счётом 1:0. Сделать ставку на победу марокканцев в мундиале можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Тренер сборной Марокко сравнил свою команду с Рокки.

Бернарду Силва: мы упустили шанс на золото чемпионата мира.

Боно: понимали, что в любой момент Португалия может забить.

Дмитрий Медведев: классным был бы финал ЧМ-2022 без вражеских стран.