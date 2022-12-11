1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре: расписание, все пары участников, когда играют, прогнозы

10 декабря закончилась 1/4 финала чемпионата мира и стали известны две пары полуфиналистов. Совсем скоро они проведут матчи между собой и выяснят, кто станет финалистом.
Смотреть матчи 1/2 финала ЧМ-2022 можно будет на телеканале «Матч!» в прямом эфире.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Расписание матчей полуфинала чемпионата мира:
- 13 декабря, 22:00 мск. Аргентина — Хорватия;
- 14 декабря, 22:00 мск. Франция — Марокко.
Букмекеры уверены, что ЧМ-2022 выиграет сборная Франции и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 2.20. Ниже идут шансы Аргентины, которые оценены в 2.80.
На победу Хорватии в чемпионате мира по футболу предлагают сделать ставку с коэффициентом 8.50.
Шансы Марокко оценены экспертами в 11.0. Они продолжают сомневаться в главной сенсации этого мундиаля.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Тренер сборной Марокко сравнил свою команду с персонажем кино Рокки.
Бернарду Силва: мы упустили шанс на золото чемпионата мира.
Боно: понимали, что в любой момент Португалия может забить.
Дмитрий Медведев: классным был бы финал ЧМ-2022 без вражеских стран.
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