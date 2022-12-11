Прогноз на Матч звёзд КХЛ за третье место с коэффициентом 2.10

Представляем вашему вниманию прогноз на Матч звёзд КХЛ за третье место между дивизионом Тарасова и дивизионом Чернышёва.

Ставка: тотал меньше 14.5 шайбы за 2.10.

Второй розыгрыш Матча звёзд КХЛ команды дарят поистине зрелищные матчи, которых болельщики и заслуживают на подобных мини-турнирах. Два полуфинальных матча в 2020 году порадовали в совокупности 25 заброшенными шайбами, но на сей раз зрители в Челябинске смогли увидеть сразу 29 голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дивизион Тарасова не смог повторить успех, на сей раз не добравшись до финала. Стоит отметить, что шансов на это у подопечных Фёдорова было по ходу матча не так много.

Они забили первыми дивизиону Боброва, но в ответ получили четыре гола, а к середине матча уступали со счётом 2:7. Несомненно, команду необходимо похвалить за характер, ведь ей удалось воспользоваться некой расслабленностью соперника и за пять минут забросить ещё четыре шайбы.

Прекрасно справились в концовке Робин Пресс и Максим Шалунов, которые индивидуально буквально разрывали соперника один в один. Дивизион Чернышёва показал себя в полуфинале интереснее, всю первую половину матча не отпускал соперника ни на миллиметр и посыпался лишь на финише.

Игра за третье место по большому счёту должна в полной мере порадовать интригой, ведь составы у команд подобрались примерно равного уровня. Оборона Виктора Козлова очевидно сильнее – там и победитель конкурса на силу бросков Тревор Мёрфи, и самый результативный защитник лиги Либор Шулак. Они не позволят сильно разгуляться сопернику, но и сами не забьют слишком много. Рассмотрим тотал меньше 14.5 шайбы с коэффициентом 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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