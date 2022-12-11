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Эксперты назвали шансы Марокко выиграть чемпионат мира по футболу

Эксперты назвали шансы Марокко выиграть чемпионат мира по футболу
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10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Марокко и Португалии.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

Букмекеры по-прежнему не верят в успех Марокко. Команда выбила из плей-офф ЧМ-2022 саму Португалию, обыграв её со счётом 1:0. Сделать ставку на победу марокканцев в мундиале можно за коэффициент 11.0.

Марокко проведёт свой матч в 1/2 финала с Францией — действующим чемпионом мира. Игра запланирована на 14 декабря и начнётся не ранее 22:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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