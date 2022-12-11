Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.02.
Месяц длился вынужденный перерыв в играх Чемпионшипа. За время проведения ЧМ-2022 в Катаре команды успели отдохнуть, а затем плодотворно потрудились на сборах. «Уотфорд» провёл неделю в Испании, где подопечные Славена Билича отрабатывали различные аспекты тактической схемы. Перед паузой «Уотфорд» выиграл в четырёх из шести последних матчей. «Шершням» удалось продвинуться по турнирной таблице и занять четвёртое место. В активе хозяев 33 очка.
«Халл» также уезжал из Англии, но выбрал для подготовки Турцию. Главный тренер гостей — Лиам Росеньор — остался доволен самоотдачей футболистов в тренировочном лагере. «Тиграм» нужно срочно исправлять ситуацию. Они уступили в трёх из пяти последних матчей, прочно обосновавшись в нижней части турнирной таблицы. Футболисты «Халл Сити» находятся на 20-й строчке с 24 очками в активе. Основной упор на сборах был сделан на игру в защите.
Проблемы в обороне остаются главной проблемой «Халл Сити». Команда пропустила больше всех в турнире — 39 мячей. В шести из последних восьми выездных матчей с участием «тигров» забивалось минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.02.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
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