Ян Блахович — Магомед Анкалаев: результат боя, кто выиграл, судейские записки

На турнире по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря, завершилось главное событие вечера.
За вакантный титул в полутяжёлом весе UFC встречались российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и польский экс-чемпион промоушена Ян Блахович.
Поединок завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Судья Майк Белл отдал победу Блаховичу со счётом 48-47, Дерек Клири назвал победителем Магомеда Анкалаева — 48-46, а Сэл Д’Амато насчитал ничью — 47-47.
На счету Магомеда Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.
Для Яна Блаховича данный поединок стал 39-м в профессиональной карьере, и он впервые свёл бой к ничьей.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
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