Матчи звёзд КХЛ: расписание, во сколько начало, где смотреть онлайн
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11 декабря в Челябинске на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоятся заключительные Матчи звёзд КХЛ.
В этот раз организаторы решили сделать соперничество команд дивизионов лиги. Таким образом, в мероприятии принимают участие команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва.
Прямая трансляция всех матчей на территории России состоится на телеканалах КХЛ и KHL Prime.
Расписание на 11 декабря
- 13:15 мск. Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышёва;
- 14:15 мск. Дивизион Боброва – Дивизион Харламова.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
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