Матчи звёзд КХЛ: расписание, во сколько начало, где смотреть онлайн

11 декабря в Челябинске на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоятся заключительные Матчи звёзд КХЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этот раз организаторы решили сделать соперничество команд дивизионов лиги. Таким образом, в мероприятии принимают участие команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва.

Прямая трансляция всех матчей на территории России состоится на телеканалах КХЛ и KHL Prime.

Расписание на 11 декабря

13:15 мск. Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышёва;

14:15 мск. Дивизион Боброва – Дивизион Харламова.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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