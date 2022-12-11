Аналитики оценили вероятность Франции выиграть второй чемпионат мира подряд

10 декабря состоялся заключительный матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Франции. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
После финального свистка победу праздновала французская сборная — 2:1.
Букмекеры уверены, что ЧМ-2022 выиграет Франция. В таком случае подопечные Дидье Дешама защитят титул чемпионов впервые за очень долгий срок в истории футбола.
Поставить на то, что «трёхцветные» выиграют мундиаль, можно с коэффициентом 2.20.
В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
Линекер: время этой сборной Англии придёт.
Дешам: Франция в полуфинале чемпионата мира, но это ещё не всё.
«С этим мне придётся жить всю жизнь». Кейн — о промахе с пенальти.
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