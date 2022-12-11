Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на финал Матча звёзд КХЛ 11 декабря 2022 года

Прогноз на финал Матча звёзд КХЛ 11 декабря 2022 года
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на финальный Матч звёзд КХЛ, который пройдёт между дивизионом Харламова и дивизионом Боброва.

Ставка: победа дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.

Финальный матч достоин своей вывески, ведь в составах обеих команд собраны лучшие игроки. В дивизионе Боброва сразу трое хоккеистов из первой десятки бомбардирской гонки КХЛ – Алексей Кручинин, Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин. Двое первых уже успели в полной мере проявить себя в полуфинале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Романа Ротенберга действительно разобрались со своим соперником слишком уверенно – вели в счёте 7:2 к середине матча и даже в момент лёгкой растерянности не позволили дивизиону Тарасова довести дело до серии буллитов.

Два года назад дивизион Боброва всё же затянул финал до буллитов, однако теперь есть шанс защитить титул в основное время. Дивизион Харламова определённо сможет поддержать атакующий порыв соперника гораздо лучше – в последних четырёх матчах этого мини-турнира команда забивала не менее шести голов, а в трёх случаях забрасывала по восемь шайб.

Илья Воробьёв работает со своими игроками из «Металлурга», и они пока показывают себя убедительнее всех, а ещё в его распоряжении победитель конкурса на скорость рывков — Павел Порядин.

Эта игра, как и положено финалу, должна порадовать максимальным уровнем голевого шоу. Команды достойны друг друга и будут действовать на встречных курсах. Дивизион Боброва постарается выиграть Матч звёзд КХЛ второй раз подряд.

Ротенберг уже руководит лучшей командой лиги этого сезона и не захочет уступать даже сейчас. Возьмём победу дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.

Фёдоров раскритиковал новый лимит на легионеров в КХЛ.

Ротенберг: я много чему научился у Знарка за эти годы.

Морозов: ни у одного клуба КХЛ нет финансовых задолженностей.

Ротенберг серьёзно настроен. Как закончится финал Матча звёзд КХЛ Ротенберг серьёзно настроен. Как закончится финал Матча звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022