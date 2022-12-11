Прогноз на финал Матча звёзд КХЛ 11 декабря 2022 года

Представляем вашему вниманию прогноз на финальный Матч звёзд КХЛ, который пройдёт между дивизионом Харламова и дивизионом Боброва.

Ставка: победа дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.

Финальный матч достоин своей вывески, ведь в составах обеих команд собраны лучшие игроки. В дивизионе Боброва сразу трое хоккеистов из первой десятки бомбардирской гонки КХЛ – Алексей Кручинин, Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин. Двое первых уже успели в полной мере проявить себя в полуфинале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Романа Ротенберга действительно разобрались со своим соперником слишком уверенно – вели в счёте 7:2 к середине матча и даже в момент лёгкой растерянности не позволили дивизиону Тарасова довести дело до серии буллитов.

Два года назад дивизион Боброва всё же затянул финал до буллитов, однако теперь есть шанс защитить титул в основное время. Дивизион Харламова определённо сможет поддержать атакующий порыв соперника гораздо лучше – в последних четырёх матчах этого мини-турнира команда забивала не менее шести голов, а в трёх случаях забрасывала по восемь шайб.

Илья Воробьёв работает со своими игроками из «Металлурга», и они пока показывают себя убедительнее всех, а ещё в его распоряжении победитель конкурса на скорость рывков — Павел Порядин.

Эта игра, как и положено финалу, должна порадовать максимальным уровнем голевого шоу. Команды достойны друг друга и будут действовать на встречных курсах. Дивизион Боброва постарается выиграть Матч звёзд КХЛ второй раз подряд.

Ротенберг уже руководит лучшей командой лиги этого сезона и не захочет уступать даже сейчас. Возьмём победу дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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