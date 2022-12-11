Прогноз на финал Матча звёзд КХЛ 11 декабря 2022 года

Представляем вашему вниманию прогноз на финальный Матч звёзд КХЛ, который пройдёт между дивизионом Харламова и дивизионом Боброва.
Ставка: победа дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.
Финальный матч достоин своей вывески, ведь в составах обеих команд собраны лучшие игроки. В дивизионе Боброва сразу трое хоккеистов из первой десятки бомбардирской гонки КХЛ – Алексей Кручинин, Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин. Двое первых уже успели в полной мере проявить себя в полуфинале.
Подопечные Романа Ротенберга действительно разобрались со своим соперником слишком уверенно – вели в счёте 7:2 к середине матча и даже в момент лёгкой растерянности не позволили дивизиону Тарасова довести дело до серии буллитов.
Два года назад дивизион Боброва всё же затянул финал до буллитов, однако теперь есть шанс защитить титул в основное время. Дивизион Харламова определённо сможет поддержать атакующий порыв соперника гораздо лучше – в последних четырёх матчах этого мини-турнира команда забивала не менее шести голов, а в трёх случаях забрасывала по восемь шайб.
Илья Воробьёв работает со своими игроками из «Металлурга», и они пока показывают себя убедительнее всех, а ещё в его распоряжении победитель конкурса на скорость рывков — Павел Порядин.
Эта игра, как и положено финалу, должна порадовать максимальным уровнем голевого шоу. Команды достойны друг друга и будут действовать на встречных курсах. Дивизион Боброва постарается выиграть Матч звёзд КХЛ второй раз подряд.
Ротенберг уже руководит лучшей командой лиги этого сезона и не захочет уступать даже сейчас. Возьмём победу дивизиона Боброва с форой (0) за 2.40.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.
Фёдоров раскритиковал новый лимит на легионеров в КХЛ.
Ротенберг: я много чему научился у Знарка за эти годы.
Морозов: ни у одного клуба КХЛ нет финансовых задолженностей.
- 11 декабря 2022
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
02:30
-
01:30
-
01:00
-
00:45
-
00:11
- 10 декабря 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15