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Аргентина — Хорватия: дата матча, во сколько начало, ставки и коэффициенты

Аргентина — Хорватия: дата матча, во сколько начало, ставки и коэффициенты
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13 декабря в 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт матч Аргентина – Хорватия. Начало запланировано на 22:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уверены в победе Аргентины и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.79. Ставки на победу Хорватии принимают за 5.50. Ничья идёт за 3.50.

Букмекеры уверены, что встреча не получится результативной. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.55. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

На проход аргентинцев в финал предлагают коэффициент 1.37. Выход хорватов оценён в 3.40.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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