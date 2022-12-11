«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Сент-Луис» — «Колорадо».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 1.90.

«Две проблемные команды, но у каждой – они свои.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сент-Луис» крайне нестабильно начал чемпионат, что даже удивительно при таком хорошем составе. Одни лидеры не показывают сильную игру, другие просто занимаются дурью. Вот зачем Джордан Биннингтон вместо того, чтобы делать сейвы, начинает вскипать и драться, распыляя свою энергию и пуская совсем не в то русло?

Хорошо играл Павел Бучневич, вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба. Но из-за травмы он пропустил два последних матча и пока даже не тренируется с командой.

«Колорадо» — действующий обладатель Кубка Стэнли, но на команду обрушился дикий вал травм. Ещё недавно было, что из топ-6 остался только один форвард. И вот стало известно, что на месяц выбыл лучший нападающий — Натан Маккиннон.

Хорошо, что в состав вернулся Валерий Ничушкин, но он не набрал очки в матче, в котором «Колорадо» у себя дома по буллитам уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 бул.).

«Колорадо» и «Сент-Луис» связывает давняя вражда, и, в каком бы они ни были состоянии, каждый матч между ними проходит от ножа. В этом сезоне они ещё не встречались. Думаю, чисто из-за фактора здоровья преимущество тут должно быть у «Блюз». Тем более, они играют дома.

Я бы в этом матче взял кэф 1.90 на то, что «Сент-Луис» одержит победу в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.90.