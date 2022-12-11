Названы шансы Месси со сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины завершился 9 декабря. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик».
Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.
Эксперты оценили вероятность Аргентины выиграть на чемпионате мира. Месси верит в свою первую победу в турнире, и она ему очень нужна.
Сделать ставку на победу аргентинцев в ЧМ-2022 можно за 2.80.
13 декабря в полуфинале сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
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