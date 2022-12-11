Названы шансы Месси со сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины завершился 9 декабря. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

Эксперты оценили вероятность Аргентины выиграть на чемпионате мира. Месси верит в свою первую победу в турнире, и она ему очень нужна.

Сделать ставку на победу аргентинцев в ЧМ-2022 можно за 2.80.

13 декабря в полуфинале сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

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