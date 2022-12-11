Эксперты оценили вероятность Хорватии одержать победу на ЧМ-2022 в Катаре

9 декабря сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

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120 минут игры завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии – 4:2.

Эксперты оценили перспективы Хорватии, сотворившей сенсацию в 1/4 финала, на победу в мундиале. Поставить на их победу в чемпионате мира можно за 8.50.

13 декабря в 1/2 финала Хорватия будет играть с Аргентиной за выход в финал чемпионата мира по футболу. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск.

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