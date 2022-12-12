Прогноз на победителя чемпионата мира по футболу – 2022

Один из самых непредсказуемых чемпионатов мира по футболу подходит к логическому завершению. Совсем скоро команды проведут свои полуфинальные матчи и выявят пару финалистов. Представляем вашему вниманию прогноз на победителя ЧМ-2022 в Катаре.
Ставка: победа Франции с коэффициентом 2.10.
Аргентинцев ждёт настоящая проверка на прочность в матче с Хорватией, которая со стороны уступает только тем, что у неё нет Месси. В целом – это сбалансированная команда, которая уже выбила из турнира главного фаворита этого мундиаля, а именно – Бразилию. Неймар и его соотечественники намного резвее действуют в атаке, чем Месси и компания.
Отсюда напрашивается вопрос, а сыграет ли Аргентина вообще в финале? Или всё решит серия пенальти, где удачливее «шашечные»?
Французам повезло – играть с Марокко простейшая задача. Выбили португальцев, но дальше сил не хватит. Даже болея и переживая за другую команду, сложно не учитывать мощь Франции, у которой не просто звёздный состав и атакующий, но и один из самых сильнейших. Разбили Англию по факту без особых переживаний, а учитывать пенальти (один из которых не забили) не стоит. С игры Кейн и его соотечественники ничем не смогли удивить Льориса.
Спустя 60 лет у Франции появляется шанс второй раз подряд стать победителем чемпионата мира по футболу, защитив свой титул. Пройти Марокко будет просто, а там, если повезёт, то в финале можно встретиться даже не с Месси, а с Хорватией. Тогда будет ещё проще.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
Агент Влашича допустил, что игрок может вернуться в Россию.
Роналду: я лишился мечты стать чемпионом мира со сборной Португалии.
Дзюба планирует продолжить карьеру в российском клубе.
Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
- 12 декабря 2022
-
01:00
- 11 декабря 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
02:30
-
01:30
-
01:00
-
00:45
-
00:11
- 10 декабря 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30