Прогноз на победителя чемпионата мира по футболу – 2022

Один из самых непредсказуемых чемпионатов мира по футболу подходит к логическому завершению. Совсем скоро команды проведут свои полуфинальные матчи и выявят пару финалистов. Представляем вашему вниманию прогноз на победителя ЧМ-2022 в Катаре.

Ставка: победа Франции с коэффициентом 2.10.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Аргентинцев ждёт настоящая проверка на прочность в матче с Хорватией, которая со стороны уступает только тем, что у неё нет Месси. В целом – это сбалансированная команда, которая уже выбила из турнира главного фаворита этого мундиаля, а именно – Бразилию. Неймар и его соотечественники намного резвее действуют в атаке, чем Месси и компания.

Отсюда напрашивается вопрос, а сыграет ли Аргентина вообще в финале? Или всё решит серия пенальти, где удачливее «шашечные»?

Французам повезло – играть с Марокко простейшая задача. Выбили португальцев, но дальше сил не хватит. Даже болея и переживая за другую команду, сложно не учитывать мощь Франции, у которой не просто звёздный состав и атакующий, но и один из самых сильнейших. Разбили Англию по факту без особых переживаний, а учитывать пенальти (один из которых не забили) не стоит. С игры Кейн и его соотечественники ничем не смогли удивить Льориса.

Спустя 60 лет у Франции появляется шанс второй раз подряд стать победителем чемпионата мира по футболу, защитив свой титул. Пройти Марокко будет просто, а там, если повезёт, то в финале можно встретиться даже не с Месси, а с Хорватией. Тогда будет ещё проще.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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