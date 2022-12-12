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Аргентина — Хорватия: когда матч ЧМ-2022, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы

Аргентина — Хорватия: когда матч ЧМ-2022, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы
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13 декабря в 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт матч Аргентина – Хорватия. Начало запланировано на 22:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты уверены в победе Аргентины и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.79. Ставки на победу Хорватии принимают за 5.50. Ничья идёт за 3.50.

Букмекеры уверены, что встреча не получится результативной. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.55. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

На проход аргентинцев в финал предлагают коэффициент 1.37. Выход хорватов оценён в 3.40.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

Букайо Сака: очень жаль, что мы не смогли привезти кубок мира в Англию.

Фигу: нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных.

Сёмин: ничего неожиданного в победе Хорватии над Бразилией нет.

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